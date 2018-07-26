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26 Temmuz 2018 15:04

Çivitçioğlu Medresesi anıların mekanı oldu

Çankırı Belediyesinin şehre kazandırdığı Çivitçioğlu Medresesi, yaz sezonuyla birlikte çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınına uğradı.

Çivitçioğlu Medresesi anıların mekanı oldu

26 Temmuz 2018 15:04

17. yüzyıldan günümüze ulaşan Medrese, evlenecek çiftlerin de dış çekim mekanı oldu.


Çankırı Belediyesi tarafından ayağa kaldırılan tarihi Çivitçioğlu Medresesi, bu yaz sezonunda da farklı ziyaretçileri ile dikkat çekiyor. Geleneksel kültür miraslarının aktarılmasında sanat merkezi olarak kullanılan Çivitçioğlu Medresesi, avlusunda vatandaşları ağırlarken mistik atmosferi ile evlenecek çiftlerin de tercih ettiği dış çekim mekânlarından biri haline geldi. Çankırı Kalesi’nin ardından ilgi odağı haline gelen medrese, evlenecek çiftlerin en mutlu günlerinde düğün albümlerinde yerini alarak anıların mekânı oldu.


Medresenin geleneksel sanat kursları da başladı. Haftanın her günü 09.30 - 18.30 saatleri arasında ziyarete açık olan Çivitçioğlu Medresesi Sanat Merkezinde alüminyum rölyef, ney, tezhip, minyatür, ebru, kaligrafi ve yağlıboya resim kurslarının devam ettiği bildirildi.




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