Dekoratif kent mobilyaları şehir merkezini süsledi

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezinde yedi noktaya 12 adet dekoratif kent mobilyası yerleştirdi. Kent mobilyaları, iki tarafında bulunan paslanmaz saksılar ile estetik bir görüntü sunuyor.

Çankırı Belediyesi, vatandaşların şehir merkezinde mola verip dinlenebilecekleri yerlerin sayısını arttırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, insanların yoğun olarak geçtiği Karatekin Parkına, Kent Müzesi'nin köşesine, PTT binası köşesine, Şahinler ve Halkbankası önüne, Valilik binası yanına, İkizler İş Merkezi önüne dekoratif ahşap oturma alanları yerleştirdi. Ahşap oturma banklarının paslanmaz saksı bölmelerinde de mevsimlik bitkiler bulunuyor. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaptıkları dokunuşlar ile kent estetiğine katkı sağlarken vatandaşlar için de oturup nefes alabilecekleri yeni alanlar oluşturduklarını söyledi.

Başkan Boz'dan itfaiye erlerine anlamlı ziyaret

Öte yandan, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 304. yıl dönümünde İtfaiye Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Başkan Boz, emekliye ayrılan iki itfaiye erine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün gelişmesine çok önem verilerek ciddi katkılar sağlandığını belirtti. Boz, Çankırı İtfaiyesinin modern çağın hızında bir itfaiyecilik anlayışı ile hizmet verdiğini söyleyerek "Üç vardiya biçimine geçen itfaiyecilerimiz, vatandaşların zor ve sıkıntılı anlarına anında müdahale edebilmek için tüm teknolojileri takip ediyor. İtfaiye personelimiz düzenli bir şekilde, çağın teknolojisine uygun olarak teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerine devam ediyor. Erlerimiz teknik donanım, çağı yakalayan araç filosu ve özel kıyafetleri ile her an göreve hazır bir şekilde beklemektedir. Tüm erlerimize sağlıklı ve yangından uzak günler diliyorum. Yaklaşık 30 yıldır Çankırı İtfaiyesinde çalışarak şehrimize ve halkımıza hizmet etmiş personellerimizden Ahmet Özkan ile Ahmet Kılıçarslan'a da canı gönülden teşekkür ediyor, emekliliklerini sevdikleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmelerini diliyorum" dedi.