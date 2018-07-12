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12 Temmuz 2018 20:58

Dev ağacın dalı kırıldı, cadde trafiğe kapandı

Çankırı’da cadde üzerinde bulunan dev ağacın dalı bir anda kırılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Dev ağacın dalı kırıldı, cadde trafiğe kapandı

12 Temmuz 2018 20:58


Olay Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Çankırı’nın en işlek yerlerinden birisi olan valilik önü Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde devasa ağacın dalı, ağırlığa dayanamayıp bir anda devrildi. Adeta facianın eşiğinden dönülen olayla, büyük bir gürültü ile sokağa savrulan devasa dal parçası caddeyi araç trafiğine bir süre kapattı.


Büyük bir gürültü çıkan olayda, çevredeki esnaflar ne olup bittiğini anlamak için korkuyla sokağa fırladı. Gürültü sonrasında sokağa çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, belediye ekipleri sokak üzerindeki dalları keserek kaldırdı. Ağaç dalının içten çürümeye başladığı ve ağırlığına dayanamayıp koptuğu iddia edildi. Valilik önünde trafik polisinin araçlara karşı duyarlı olmasından dolayı herhangi bir mal kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.




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