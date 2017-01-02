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02 Ocak 2017 18:55

Din görevlilerinden Halep’e yardım

Din görevlilerinden Halep’e yardım

02 Ocak 2017 18:55

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, Din Görevlileri Yardımlaşma derneği tarafından başlatılan "Halep Üşüyor" kampanyaları kapsamında, un, bebek gıda paketi ve çeşitli gıdalardan oluşan 1 kamyon yardım Halep’e ulaştırılmak üzere uğurlandı.
Ilgaz ilçe müftülüğü ve Din Görevlileri yardımlaşma derneğinin organize ettiği ve tüm ilçe imamlarının desteği sonucu toplanan yardımlar ilçe müftülüğü önünde kamyona yüklendikten sonra yapılan dualar eşliğinde yola çıktı.
Din Görevlileri derneği Başkanı Sait İpekoğlu, Suriye halkına sadece Türk milletinin yardımda bulunduğunu dile getirerek, "Müslüman coğrafyası bir zulüm altındadır. Müslümanlar olarak buna dur demek zorundayız. Ilgaz’da görev yapan imam arkadaşlarımızın katkılarıyla hiç küçümsenmeyecek bir yardım toplandı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yardımın Halep’teki kardeşlerimize umut olmasını diliyorum." diye konuştu.
Yapılan dualar ve konuşmaların ardından yardım malzemesi Halep’e ulaştırılmak üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesine uğurlandı.



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