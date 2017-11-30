Doç. Dr. Yakışık: “Özellikle Amerikan filmleri amaçsız değildir”

Dr. Harun Yakışık, “Hiçbir film özellikle Amerikan filmleri amaçsız değildir, konusuz değildir, uzun dönemli projesiz değildir” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mavi Salonda Ekonomi Topluluğu tarafından “İktisat Biliminin Size Söylemedikleri” başlıklı konferans düzenlendi. Konferansa akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Doç. Dr. Harun Yakışık’ın konuşmacı olduğu konferansta öncelikli olarak iktisat nedir ve iktisat her şeyi açıklar mı sorularına cevap arandı. İktisat demenin her şey demek olmayacağını söyleyen Yakışık, iktisadın güçler tarafından kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Algıların satın almadaki faktörüne değinen Doç. Dr. Harun Yakışık, “Günümüzde faydalı olan şeyleri aldığımızı düşünüyoruz ancak algılarımızı alıyoruz. En temel algı operasyonu ilk sırada film sektörü sonrasında dizi sektörü, sportif faaliyetler, müzik ve moda ile yapılıyor. Hiçbir film özellikle Amerikan filmleri amaçsız değildir, konusuz değildir, uzun dönemli projesiz değildir” şeklinde konuştu.

Televizyonun Türkiye’de yaygınlaştığı 1980’lerden itibaren tek televizyonun yerini mutfakta bir televizyonun daha alması ve çocuklar için de başka televizyonların diğer odalara eklenmesi ile devam ettiğini belirten Yakışık, algı operasyonları ile bunların yapıldığına dikkat çekti.

Ortaçağdan bu yana iktisadi hareketler ve serbest piyasa ekonomisinin izlediği seyrin de altını çizen Doç. Dr. Harun Yakışık, kapitalist sistemin her şeyi başardığını ama gelir dağılımını başaramadığı söyledi. Bölüşüm sorununun çözülemediğini ifade eden Yakışık, güçlü, kararlı ve toplumsal faydayı düşünen iktidarların bu yüzden önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Soru-cevap bölümü ile devam eden konferans toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.