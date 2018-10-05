DUMAN-6'da ele geçenler

Türkiye genelinde yapılan DUMAN-6 kod isimli operasyon sonucu Çankırı'da bazı iş yerlerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Çankırı genelinde tütün ve tütün mamulü satan iş yerlerinin denetlenmesi sonucunda; R. Ticaret isimli iş yeri hakkında TAPDK izin belgesinin olmamasından dolayı 4733 sayılı Sayılı “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Denetlenmesine Dair Kanun” kapsamında, 42 adet 200'lük çeşitli markalarda TAPDK bandrollü boş makaron, 631 adet çeşitli marka ve ebatlarda puro, 18 adet çeşitli marka ve ağırlıklarda TAPDK bandrollü 17.2 kg tütün, 75 adet çeşitli markalarda TAPDK bandrollü nargile aroması tütün ve tütün mamulü ürünler tespit edildi. İş yerinde tespiti yapılan ürünlerin mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve iş yeri sahibi Y.N hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.