Çankırı-Ankara karayolu 40. kilometrede bulunan İnandık Tepe’de yapılan kazı çalışmalarında bulunan İnandık Vazosu üzerindeki motifler Hititler dönemindeki çeşitli etkinlikleri anlatmakta.

Vazo hakkında açıklamada bulunan Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, "İnandık Tepe Çankırı-Ankara karayolunun 40. kilometresinde yer alan bir Hitit höyüğü. Hz. İsa’dan önce 17. yüzyıla ait bir höyük. Hititlerin bilinen en eski mabedinin yer aldığı höyükte 1966-1967 yılları arasında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan en önemli eserler arasında İnandık Tepe Vazosu olarak bilinen vazodur. Konunun uzmanları tarafından dünyanın en meşhur vazosu olarak adlandırılan İnandık Tepe Vazosu, kutsal bir evlilik törenini ait figürlerden oluşuyor. Üzerinde 6 kat friz var. Bu frizler 60’a yakın motif yer alıyor. Dünyada düz yüzey üzerine kabartma tekniğiyle yapılmış ilk eser olma özelliğini de taşıyor" dedi.

"Eserin orijinali Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde sergileniyor"

Karatatar, eserin orijinalinin Ankara Medeniyetler Müzesi’nde olduğunu ifade ederek, "Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesinde bulunan eserin orijinaliyle ilgili olarak müze uzmanlarının ifadesi Anadolu Medeniyetler Müzesi’ndeki eserler içerisinde ilk üçe girecek bir eser olarak tanımlanıyor. İnandık Tepe Hititlerin bilinen en eski mabedine ev sahipliği yapıyor. Biz Çorum’la birlikte Hititlerin en eski yerleşim yerlerine de ev sahipliği yapan önemli Hitit yerleşimleri de bulunuyor bölgemizde de. Bugüne kadar el değmemiş Hitit höyüklerine de tespit edilerek kültür varlıkları envanterimize kazandırılmış durumda" şeklinde konuştu.

"Onlarca Figür Barındırıyor"

İl Kültür Müdürü Mustafa Kemal Karatatar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İnandık Tepe Vazosu tabii ki Çankırı tarihine olduğu kadar Anadolu ve Türkiye tarihine de önemli katkılar yapan bir vazo üzerindeki figürler binlerce yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 500 yıl içerisinde günümüze yansıyan figürleri de barındırıyor. Çalgı çengi figürleri, çömlek yapımıyla ilgili figürler, musikiyle ilgili figürler, bunun yanında adak sunma törenine ait figürler, sportif etkinliklere ait figürler gibi onlarca figürü barındırıyor. Hititler tarihin önemli medeniyetlerinden birisi bütün Anadolu’ya hakim oldukları gibi kuzey Mezopotamya’da da hakimiyetlerini devam ettirmişlerdir. Hz. İsa’dan önce 63 yılında yapılan Kadeş Anlaşması Hititlilerle mısırlılar arasında cereyan eden savaşa ait en eski anlaşmaya ait. İnandık Tepe Hitit İmparatoru’nun bağışladığı alana yapılan kutsal bir alan. Bir ibadethane var burada. Çivi yazılı inandık tepede bulunan bir bağış belgesini de ’İmparatorun emri demirdendir, değiştirilemez’ şeklinde ifadeler yer alır. Dolayısıyla İnandık Tepe arkeoloji literatürüne girmiş en önemli Hitit yerleşimlerinden birisidir. İnandık Tepe’den çıkan onlarca eser arasından pek çok diğer figürlerde yer almaktadır. Boğa başlı testiler, boğa heykelcikleri, birtakım eşyaların kalıntıları da burada yer almaktadır. O dönemde Çankırı’da müze olmamasından dolayı eserler Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi koleksiyonuna kazandırılmıştır. Biz de bu önemli eserin Çankırı’ya ait olması sebebiyle birebir imitasyonunu yaptırarak hem Çankırı Müzemizde hem de müdürlüğümüzde sergileyerek insanların bilgisine sunmaya gayret ediyoruz."

İnandık Vazosu üzerinde bulunan figürler Çankırı Müzesi’nde anlamlarıyla birlikte vatandaşların bilgisine sunuluyor. İnandık Vazosu’ndan esinlenen bir firma da İnandık Vazosu ile alakalı bir proje yürüttüğü de edinilen bilgiler arasında.