Eğitim Güvenliği Toplantısı

Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Vali Hamdi Bilge Aktaş, eğitimin en önemli iş olduğunu söyledi. Çocukları geleceğe iyi bir şekilde hazırlamak için eğitimcilere büyük iş düştüğünü kaydeden Aktaş, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürümesi için herkesin çok çalışması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Eğitim güvenliğiyle ilgili alınan ve alınacak tedbirlere değinen Kırkpınar'ın konuşmasının ardından Eğitimci Feyzihan Alyavuz eğitim güvenliği konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı eğitimcilerin görüş ve dileklerini bildirmesinin ardından sona erdi. Toplantının ardından Öğretmenler odasına geçen Vali Aktaş ve beraberindekiler okulda görevli öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız ve çok sayıda eğitimci katıldı.