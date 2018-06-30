Eldivan’da buzağı ve kiraz yarışması

Etkinliklerin açılış programında Hacı Murad-ı Veli’nin türbesi ziyaret edilerek cuma namazı kılındı. Daha sonra yemek programıyla devam eden etkinlikler aynı gün Hakan Taşıyan konseriyle noktalandı.

Etkinliklerin ikinci gününde ise Eski Öğretmen Evi Parkında buzağı ve kiraz yarışması düzenledi.

Festivallerin asıl amacının birlik ve beraberlik sağlaması olduğunu ve bu birlik beraberliği sağladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Eldivan Kaymakamı Musa Göktaş, “26.sını düzenlediğimiz Hacı Murad-ı Veli Hz. Anma etkinlikleri ve kiraz festivalimizi dün öğlen saatlerinde aynı adıyla anılan ilçemizin Seydi köyünde bulunan türbesinde sayın valimizin ve protokol üyelerimizin de katılımıyla açılışını yaptık dualar eşliğinde mevlidimizi yaptık ve açılışımızı gerçekleştirdik" dedi.

Eldivan Belediye Başkanı Nusrettin Gökçer, "Zor, güçlü şartlar altında bir festival daha gerçekleştirdik. Kiraz festivalimizin 26.sını düzenledik. İki tane amacımız vardı birincisi Hacı Murad-ı Veli Hz. tanıtmak inanç turizmini geliştirmek yine ikincisi de doğal güzelliğiyle turizm öncelikli olan ilçemizde kirazımızı ve diğer ürünlerimizi tanıtmaktı. Birlik ve beraberliğin bir örneğini sergiledik" şeklinde konuştu.

Kiraz rekoltesinin ülke genelinde çok olduğunu ve bu yüzden pazarlamada sorun yaşadıklarını söyleyen Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, "26 yıldır Eldivan Kiraz Festivali yapılıyor. Bu festival kısa sürede düzenlendi önceden planlanmadığı için biraz sıkıntılar oldu. Kiraz, Eldivan için bir sembol ama yetiştirilmesi zor nazlı bir ürün, mücadelesi zor, pazarlaması zor, toplanması zor bu sene kiraz rekoltesinin çok bol olması bizim kirazımızın satışına sekte vurdu" dedi.