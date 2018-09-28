Emekli öğretmen kitaplarını bağışladı

Çankırı'da yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Aysel İğde yaklaşık bin adet kitabını Çankırı Karatekin Üniversitesine bağışladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Fiziki Coğrafya Bölümünden mezun olan Aysel öğretmen yaşamı boyunca biriktirdiği kitapları değerlendirmek için bir yere bağışlamak istedi. Bu isteği doğrultusunda Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphanesine bağışlayan Aysel öğretmen bu durumdan çok memnun olduğunu dile getirdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphane Şube Müdürü Ümit Dalkılıç, emekli öğretmen Aysel İğde'nin mezun ettiği öğrenciler arasında olduğu da ifade edildi. Ayrıca İğde'nin bağışlamış olduğu kitaplar arasında Türkiye gazetesi tarafından basılan yaklaşık 100 eser olduğu da edinilen bilgiler arasında.

1968 yılında öğretmenliğe başlayan Aysel İğde 1994 yılında emekli oldu. Bu süre zarfında biriktirdiği kitaplarını değerlendiren Emekli öğretmen şu açıklamalarda bulundu:

"Öğretmenlik herkes birçok mesleği yapabilir ama öğretmen olamaz. Kitaplar yayınlar şimdi daha da zenginleştiriyor. İnsanın bir çocuğuna sahip olması gibi. Ben bu eserleri uzun yıllar taşıdım korumaya çalıştım. Benden sonra ne olacak diye düşündüm. Kitapların değerlenmesini istedim. Kısmet burayaymış. Böyle değerlendirilmesi çok hoşuma gitti. Üniversitemizde kitaplarımızı göreceğiz. Dini yönden de bir ilim bırakabilmişsek çok mutlu olurum. Uzun yıllar Çankırı'da görev yaptım. Çok mutluyum. Burada kitapları tekrar incelerken eski günlere döndüm. Okumak için tekrar buraya gelmek istiyorum. Değerlendirildiği için de çok mutluyum."