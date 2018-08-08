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08 Ağustos 2018 16:43

Emniyet güçleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Çankırı’da 4 Ağustos tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullanan, şahıslara yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Emniyet güçleri uyuşturucuya geçit vermiyor

08 Ağustos 2018 16:43


Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler uyuşturucu kullandıkları ve satış yaptıkları şeklinde değerlendirilen A.G(29), R.A(28), M.Ş.T(17) ve H.I(16) isimli şahısları yakaladı. Operasyon düzenlenen evde yapılan aramada Beyaz kağıt içerisinde 5,85 gr esrar maddesi, poşet içerisinde 14,20 gr esrar maddesi, 1 adet ectasy uyuşturucu hap, 5 adet fitillenmiş şekilde 0,38 gr folyoya emdirilmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi.


A.G. ve R.A. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, M.Ş.T. ve H.I. isimli şahıslar hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.




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