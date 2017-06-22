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22 Haziran 2017 17:52

Engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Dünya Eczacılık Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı’da faaliyet gösteren eczacıların katkılarıyla engelli 15 vatandaşa tıbbi malzeme ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Engellilere tekerlekli sandalye yardımı

22 Haziran 2017 17:52


Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, Eczacılık mesleğinin önemine dikkat çekerek, “İlimizde faaliyet göstermekte olan Eczacı kardeşlerimiz tarafından engelli bireylerimizin ailelerine katkı ve katılım sağlamak amacıyla bir yardım çalışması yapıldı. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulkadir Sucu, Çankırı Engelliler Derneği Başkanı Selami Deveci, Çankırı Eczacı Odası İl Temsilcisi Özlem Önel, Çankırı Belediyesi Engelliler Birimi Temsilcisi Asiye Demir, Değerli Eczacılarımız ve engelli vatandaşlar katıldı.




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