Engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, Eczacılık mesleğinin önemine dikkat çekerek, “İlimizde faaliyet göstermekte olan Eczacı kardeşlerimiz tarafından engelli bireylerimizin ailelerine katkı ve katılım sağlamak amacıyla bir yardım çalışması yapıldı. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulkadir Sucu, Çankırı Engelliler Derneği Başkanı Selami Deveci, Çankırı Eczacı Odası İl Temsilcisi Özlem Önel, Çankırı Belediyesi Engelliler Birimi Temsilcisi Asiye Demir, Değerli Eczacılarımız ve engelli vatandaşlar katıldı.