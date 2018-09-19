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Esnaf fotoğrafları sergisi açıldı

31.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Esnaf Fotoğrafları Sergisi açıldı.


Sergi ile ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Nusret Acar, " Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde esnaf fotoğrafları sergisi açıyoruz. Sergimizde, ilimizdeki esnaflarımızın faaliyetlerini görsellerle sunmak istedik. Katılımınızdan ötürü sizlere teşekkür ederim" dedi.


Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş da serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.



62 eserin yer aldığı sergi ziyaretçilere açıldı.


100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galeri Salonunda gerçekleştirilen sergi açılışına Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, daire amirleri, siyasi parti ve STK Temsilcileri katıldı.

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