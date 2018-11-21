Evlilik vaadiyle dolandırdılar, polisten kaçamadılar

Çankırı'da evlenme vaadiyle dolandırdıkları bir kişi, 155'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, zanlıları Bolu'da yakalayarak gözaltına aldı.

16 Kasım tarihinde 155 Polis İmdat hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbarcının ifadesine başvurarak dolandıran şahısların 27 BMB 03 plakalı aracı kullandıklarını tespit etti. Çevre illere bildirilen araç plakası, Bolu ve Gerede yol uygulaması yapan polisler tarafından yakalandı. Dolandırıcılık olayına karışan 2'si kadın 3 şahıs ekiplerce yakalanırken, evlenme vaadiyle Ali I. isimli kişiden almış oldukları 3 adet altın bilezik, 2 adet altın alyans yüzük, 1 adet altın kolye, 1 çift altın küpe ve 6 bin 750 TL nakit para da ele geçirildi.

Ele geçirilen ziynet eşyalar ve nakit para Ali I.'ya teslim edilirken dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin kendilerini farklı isimlerle tanıttığı da ortaya çıktı. Şahısların gerçek isimlerinin Abdullah A., Filiz B. ve Güldane K. olduğu tespit edildi.

Yakalanan zanlıların benzer olaylardan sabıkası olduğu öğrenilirken Abdullah A.'nın Kırşehir'de de benzer suçtan aranması olduğu tespit edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.