Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri başladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı’da yaşayan çocukların bu yaz eğlenirken öğrenmenin tadına varacağını; bilim, eğlence, öğrenme ile aktivite dolu keyifli bir yaz geçireceğini söyledi.

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, çocukların hayal dünyalarını geliştirmek, bilgi ve becerilerine katkı sağlamak amacı ile 20 farklı alanda atölye çalışmalarına başladı. Ailelerin yoğun talep gösterdiği yaz atölyelerine başvurular arasından bu yıl 5-13 yaş aralığında 510 çocuk kayıt yaptırdı. Çocuklar Stem Atölyesi, Düşünce Atölyesi, Beceri Atölyesi, Doğa-Uzay-Robot Atölyesi, Zeka Oyunları Atölyesi, İngilizce Atölyesi, Kur’an-ı Kerim Eğitimi, Resim ve Seramik Atölyeleri, Drama ve Orf Atölyeleri, Okuma-Yazma Becerileri Atölyesi, Keman-Gitar-Piyano-Bağlama Atölyeleri gibi birçok alandaki etkinlikler ile tanışmaya başladı. Çocukların yaşadığı dünyayı yorumlama becerisi kazanmaları ve doğaya saygı duyabilmeleri için atölye etkinliklerinin doğaya da taşınacağı belirtildi. Yaz atölyelerinin 17 Ağustos’a kadar devam edeceği bildirildi.

Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi faaliyetlerini yıl boyu sürdürecek. Veliler, çocuklarının kış dönemi faaliyetlerine katılıp etkinliklerden yararlanmalarını sağlamaları için Eylül ayında kayıt yaptırabilecek. Başvuruların yoğun olması sebebi ile kontenjan sayısı başvuru sırası önceliğine göre doldurulacak.