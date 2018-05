Festekin’18 açılış yürüyüşü yapıldı

Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ve Mezuniyet Töreni" kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli gösteriler sergilendi.

ÇAKÜ tarafından Festekin’18 kapsamında kucaklama taşından anıt alanına kadar ÇAKÜ rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşte İnegöl Mehteran Takımı ve ÇAKÜ Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu ilgi odağı oldu. Kortej yürüyüşünde birçok vatandaş evlerinin camından ve balkonundan yapılan yürüyüşü merakla izledi. Anıt alanında saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıt alanına ÇAKÜ Rektörlüğü’nün çelengi bırakıldı.

Konuşmasını yapan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bilimin kültürün, sanatın, aklın vicdanın araştırmanın geleceğe bakmanın merkezi olarak, üniversite olarak buradayız. Görev yaptığım bir sene içerisinde Türk bilim hayatı ve Çankırı ve Türkiye için çok şey yaptık. Önce öğrencilerimizin sorunlarını çözdük. Çünkü öğrencilerimiz bu milletin geleceğidir. Biz bu milletin dünü ve bugünüyüz oysa onlar yarınlarımız. Her zaman doğrunun ve vicdanın yanında kaldık. Her zaman doğruyu söyledik, cesur olduk risk aldık asla çekinmedik. Kudüs işgaline ilişkin kararda da, Afrin’e ilişkin haksız saldırıda da çocuklarımızın istismarına yönelik haksız saldırılarına da her yerde risk aldık görev aldık, milletimizle beraber olduk ve milletimizin öncüsü olduk. Bütün topluma örnek olmaya çalıştık. Üniversitemize yeni bölümler açtık. Hem yerli hem milli olduk hem de dünyaya açıldık. Yerlilikte ve millilikte asla taviz vermedik. Yurt dışı bağlantılarımızı artırdık. Pek çok üniversiteye ilişkin araştırma ve geliştirme ve eğitim anlaşmaları yaptık. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Emir Karatekin Hazretleri’nin fetih ruhuna yakışır şekilde fethi esas aldık ve hem bilim alanında hem de gönüller dünyasında yayıldık, yayılmaya çalıştık. Afrin operasyonunda Fırat Kalkanı operasyonunda milli ve manevi değerlere büründük ve milletimizin yanında yer aldık. 35 ülkede Afrin harekâtını anlatan farklı dillerde yayınlar yaptık ve yaklaşık 20 milyon kişiye Türkiye’nin tezlerini duyurduk. İşte bu yerli ve milli olmanın yansımalarından bir tanesiydi" dedi.

Yapılan konuşma sonrasında ÇAKÜ Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu performanslarını sergiledi. Daha sonrasında İnegöl Mehteran Takımı sahneye çıktı. Yapılan gösterileri katılımcılar yoğun ilgiyle izledi.