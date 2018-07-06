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06 Temmuz 2018 15:00

Gebe köpek belediyeye emanet edildi

Geçtiğimiz günlerde iki kedinin doğum yapmasını sağlayan ve tellere takılan leyleği kurtaran Çankırı Belediyesi, bu kez gebe köpeğin yardımına koştu.

Gebe köpek belediyeye emanet edildi

06 Temmuz 2018 15:00


Çankırı merkezde 2 yaşlarındaki rottweiller melezi sokak köpeğinin acı çektiğini ve gebe olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanı hemen Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Veteriner hekim muayenesinin ardından acilen sezaryene alınan köpek 12 yavru dünyaya getirdi. Anne köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken anne karnında oksijensiz kalan yavrularının sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.


Veteriner Hekim Zekeriya Öcal yapılan muayene sonucunda doğum başlamasına rağmen köpeğin normal doğum yapmasını engelleyen prolapsus vagina (rahim sarkması) teşhisi konularak acilen sezaryene aldıklarını ifade etti. Öcal, prolobe olan dokunun rezeksiyonu gerçekleştirerek anne köpeği sağlığına kavuşturduklarını söyledi.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Yapraklı İğdir köyünden bir vatandaşın da doğum yapan köpeği sahiplendiğini söyleyerek ağır bir operasyon geçiren köpeği sıcak bir yuvaya kavuşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.




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