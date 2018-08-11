Geleneksel piknik etkinliği

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, idarecilerden il dışı kültürel etkinlikler beklediklerini söyledi.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, "Çankırı Valimiz Hamdi Bilge Aktaş’ın önderliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün organizasyonunda şehit ve gazi ailelerimiz için 3. Geleneksel pikniğimizi düzenledik. Şehit ve gazi aileleri derneğinden, muharip gaziler derneğinden protokolden yaklaşık 400 kişilik bir katılım oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, protokolü bir arada görmek, onları kaynaştırmayı arzu ediyoruz. Bu etkinliklerimizin asıl amacı şehit ve gazi ailelerimizle bir araya getirmek. Çocuklarımız için de ödüllü yarışmalar yaptık. Renk kattı. Şehit ve gazi yakınlarımıza bu tür hizmetler vermekten son derece onur duyuyoruz" dedi.

Teke konuşmasında şunları söyledi: "Şehit ve gazi aileleri olarak Ilgaz Kadınçayırı’nda 2. Kez bir araya geldik. Şehit ve gazi ailelerimizden daha çok muharip gaziler derneği üyeleri katıldı. Bu tür faaliyetlerden ziyade il dışı kültürel etkinlik istiyoruz. Şehit ailelerimizi İstanbul’u, Çanakkale’yi gezmek istiyor."

Ilgaz Kadınçayırı’nda yapılan etkinliği Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, daire amirleri, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke ile şehit ve gazi aileleri katıldı.