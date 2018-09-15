Gelin ve damat düğün öncesi çevreyi temizledi

15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Çankırı'da yere atılan çöpler toplandı. Yapılan etkinliğe gelin ve damat da katılarak destek verdi.

Çankırı merkezinde çeşitli yerlerde yapılan temizlik çalışmalarına çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan etkinlikte ilgi odağı olan gelin ve damat 'Temiz Çevre' vurgusu yaptı.

Açıklamada bulunan Menekşe Kiremit, "15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde çevremizi temizliyoruz. Farkındalık oluşturmak adına herkesi davet ediyoruz. Gelecek nesle temiz bir dünya bırakalım" dedi.

Damat Tahir Kiremit ise, "Eşimin dediklerine katılıyorum. Dünya Temizlik Günü'nde biz de bu etkinliğe katıldık çevremizdeki çöpleri topluyoruz. Buradan da düğüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.