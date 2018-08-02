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02 Ağustos 2018 15:45

Güvenlik görevlisi kadının darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı

Çankırı Devlet Hastanesinde bir kadın güvenlik görevlisinin darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik görevlisi kadının darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı

02 Ağustos 2018 15:45


Olay, 30 Temmuz Pazartesi günü Çankırı Devlet Hastanesi acil servis bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın güvenlik görevlisi M.Ç., hasta yakınlarının kalabalık oldukları gerekçesiyle acil bölümünden dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisi M.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, güvenlik görevlisi kadını darp etti.


M.Ç. olayla ilgili darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Darp anı da güvenlik kameralarına yansıdı.


Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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