Havalar hissedilir derecede soğuyacak

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkenin kuzey kesimlerinin, Çarşamba gününden itibaren ülke genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, Batı Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri ile Kırıkkale ve Çankırı'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Bu haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının; Kırıkkale ve Çankırı'da 7-9, Bolu'da 4-6, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da 10-12, Düzce'de 7-9 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise bölgenin iç kesimlerinde sıfır derece ve altına düşmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada ani sıcaklık düşmesinin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşlar uyarıldı.