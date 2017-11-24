Ilgaz Dağı kış turizmine hazır

Kış turizminde önemli bir merkez olan Ilgaz Dağı ve kayak merkezleri hakkında bilgilendirmede bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, “İlimizin kış ve dağ turizminde önemli bir potansiyeli var. Ilgaz Dağı’nda Doruk mevkisi olarak isimlendirilen ve 1997 yılında ilan edilen Ilgaz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezimiz yer alıyor. Bu merkezin bir bölümü Kastamonu’da yer almakta. Bir bölümü de Çankırı tarafında bulunuyor” dedi.

Çankırı Valiliği olarak kış turizmine önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Karatatar, “Şu anda bin metrelik bir mekanik hattımız var. Telesiyejimiz var. Datacyble olarak isimlendirilen çok modern kapalı kabinli bin metrelik bir mekanik hattımız kış turizminde hizmet vermekte. Bin 200 metrelik bir pistimiz yer alıyor burada kış turizminde sporcularımıza kayak meraklılarına hizmet ediyor. Bir diğer hizmet merkezimizde, Yıldıztepe olarak isimlendirilen bölgede, eski kadın çayırı olarak isimlendirilen bölge de yer alıyor. Yıldıztepe’de de bin 600 metrelik bir mekanik hattımız kış turizmine ve sporcularımıza hizmet veriyor. 2 bin metrelik bir pistimiz mevcut orada. Oldukça cazip bir pis burası, dikmen pisti olarak adlandırılıyor. Aynı bölgede 5 kilometrelik bir pist daha bulunmakta, bu da orta düzey sporculara hizmet vermekte. Bölgemizde konaklama tesislerimiz de bulunmakta. Kış döneminde kayak meraklılarına kış turizmine hizmet veriyor” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi olduğunu belirten Karatatar, “Dağlarımızın bir diğer özelliği de dağ turizmine hizmet veriyor olması. Bunun için herhangi bir alt yapıya ihtiyaç olmuyor. Aynı zamanda Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi olarak da dağ turizmine yönelik bir takım faaliyetlerin kış sporlarına yönelik faaliyetlerin içerisinde bulunmaya gayret ediyoruz. Hem ilimizin tanıtımını yapmak hem dağımızı potansiyelini tanıtmak hem de bir taraftan spor yapmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.