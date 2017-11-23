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23 Kasım 2017 08:56

Ilgaz’dan kar manzaraları

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yollar karla kaplandı.

Ilgaz’dan kar manzaraları

23 Kasım 2017 08:56

Ilgaz’da etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, ilçenin kış turizmi için kar yağışına sevindiklerini söyledi. Başkan Çayır, Yıldıztepe Kayak Merkezine daha fazla ziyaretçi beklediklerini aktararak, "Karın yağması ilçemizin turizm faaliyetini yerine getirmesi için önemli bir faktör. Ilgaz ilçemiz, Ilgaz Dağımız Türkiye’nin sayılı gözbebeklerinden birisi. Bu yıl inşallah Yıldıztepe Kayak Merkezimizi ziyarete gelen kişi sayısının artacağını ümit ediyoruz" dedi.




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