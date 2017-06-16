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16 Haziran 2017 14:32

İlk doğalgaz malzemeleri Ilgaz’a geldi

Geçen günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Ilgaz’ın da içinde olduğu 8 ilçeye doğalgaz verileceği haberinin ardından ilçeye yüklenici firma tarafından ilk malzemeler(doğalgaz boruları) gönderilmeye başlandı.

İlk doğalgaz malzemeleri Ilgaz’a geldi

16 Haziran 2017 14:32


Bu yaz içerisinde Ilgaz’da başlayacak olan doğalgaz çalışmaları için yüklenici firma ve Ilgaz Belediyesinin çalışmaya başlaması an meselesi. Konu ile ilgili açıklama yapan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, “Yüklenici firma tarafından Ilgaz içindeki hatların geçeceği bölgelerdeki çalışmalar boruların döşenmesi önümüzdeki günlerde başlayacaktır. İnşallah 2017 kış başında ilçemize doğalgaz bağlantısını ilçemizde aşamalı olarak sağlayacağız. Biz her zaman sözümüzün arkasındayız. Şimdiye kadar tutamayacağımız hiçbir söz vermedik. Bundan sonrada ne vaat ettiysek hepsini teker teker yapıyoruz, yapmak için girişimlerde bulunuyoruz. Ilgazlı hemşehrilerimiz için gece-gündüz çalışıyoruz. Doğalgaz bizimle Ilgaz’a gelecek demiştik. Allah’a çok şükür bizlere nasip etti. Bizler bu bayram inşallah iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bu doğalgazın ilçemize bağlanmasında emeği geçen siyasi partilerimize ve tüm bürokratlarımıza şahsım ve Ilgazlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.




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