İntiharı önleme konusunda toplandılar

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sosyal Çalışmacı Ali Karataş, intihar davranışının çeşitli psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisinde olan çok değişkenli bir olay olduğunu vurgulayarak, Dünyada her yıl ortalama 800 bin kişinin intihar ederek yaşamına son verdiğini; ortalama 3 saniyede ise 1 intihar girişiminde bulunulduğunu ifade etti. Çankırı’daki intihar verilerini de açıklayan Karataş TÜİK verilerine göre 2015 yılında 2, 2016 yılında 7, 2017 yılında 8 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiğini; 2018 yılında ise ilk 6 aylık dönemde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 37’si kadın 9’u erkek olmak üzere 46 kişinin ise intihar teşebbüsünde bulunduğunu belirtti.

Konuşmasının devamında detaylı istatistik verilerini katılımcılara açıklayarak, intiharın işaretleri konusunda bilgilendirmelerde bulunan Karataş, doğru yaklaşımlar sergilendiğinde kişinin intihar düşüncesinin açığa çıkarılarak intihar etmesinin önlenebileceğini vurguladı.

Toplantının son bölümünde Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı bütün katılımcılar tarafından madde madde değerlendirilmiş ve Çankırı için yapılabilecek faaliyetler belirlenerek İntiharı Önleme Çankırı Yerel Eylem Planı hazırlama çalışmalarına başlanıldı.

Toplantıya kurulun sekreterya görevini yürüten İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Sosyal Çalışmacı Ali Karataş ile Psikolog Hatice Tuğçe Terkeş, Belediye Başkanlığından Eğitmen Safiye Kılıç, Emniyet Müdürlüğünden Rehberlik Büro Amir V. Kom. Yrd. Menevşe Güneş, Jandarma Komutanlığından Asayiş Şube Müdürü Yzb. Ergin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürlüğünden Rehberlik Öğretmeni Mehmet Bozkurt, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Aynur Açıkgöz, İl Müftülüğünden Vaiz Hüseyin Yazıcı katıldı.