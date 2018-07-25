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25 Temmuz 2018 18:31

İşletmecilere ambalaj atığı yönetimi eğitimi

Çankırı Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında işletme sahiplerine ambalaj atığı yönetimi konusunda eğitim düzenledi.

İşletmecilere ambalaj atığı yönetimi eğitimi

25 Temmuz 2018 18:31


Apartmanlarda ve sitelerde Sıfır Atık Projesi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yaparak geri dönüşüm noktaları belirleyen Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kurduğu atık getirme merkezlerinin ardından şimdi de işletme sahiplerine yönelik eğitimler düzenliyor. Şehrin en çok kullanılan noktalarından biri olan Yunus AVM’deki işletme sahipleri ile toplantı düzenleyen Çankırı Belediyesinin ambalaj atıklarının yoğun olarak çıktığı noktalardaki tüm işletme sahiplerine bu eğitimleri vereceği bildirildi. Esnafa yönelik eğitimlerin ilkine katılan Yunus AVM’deki işletmeciler, iş yerlerinden çıkan atıkları türüne göre ayrıştırarak AVM’nin her katında bulunan çöp odalarına bırakacaklar.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Sıfır Atık Projesi ve Ambalaj Atığı Yönetimi ile ilgili bilgilendirme eğitimleri sayesinde atıkların geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale gelmesine ve atıkların çevreye olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya destek olacaklarını söyleyerek, bu şekilde ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaklarını belirtti.




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