İstiklal Yolu Parkı halkın hizmetine açıldı

Başkan Hüseyin Boz, resmi açılışını yakın zamanda gerçekleştirecekleri İstiklal Yolu Parkı’nın vatandaşların hizmetine açık olduğunu da kaydetti.

Çankırı Belediyesi, şehrin imajına önemli katkı sağlayacak İstiklal Yolu Parkı için geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlattığı çalışmaları tamamladı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İstiklal Yolu Parkı’nın, milli mücadele döneminde silahların cepheye ulaştırılmasının önemini anlatmak ve milli birlik, beraberlik ruhu ile her türlü engelin üstesinden gelineceğini hatırlatmak açısından önem taşıdığını belirtti. Boz, hem parkın taşıdığı anlamı nesillere aktarmaktan hem de vatandaşlar için şehrin ortasında güzel bir dinlence alanı oluşturmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Abdülhalik Renda Mahallesi İstasyon Kavşağı’nda bulunan Şehitler Anıtı ile Tren Kütüphane arkasındaki 16 bin 840 metrekarelik alanda yapılan İstiklal Yolu Parkı ihale bedelinin 2 milyon 910 bin 920 TL olduğu belirtildi. Şehitler anıtının yansıması ile 3 boyutlu bir görüntü oluşturacağı ayna havuzu, cam platform ve altında İstiklal Yolu’nu çağrıştıran kağnı arabası, traversten doğal yollar, İstiklal Yolu’nun önemini anlatan bilgilendirme panoları, korten malzemeden yapılmış dekoratif İstiklal Yolu yazısı, fosforlu çakıl taşları ile yapılan yürüyüş yolu, üzerinden köprüler geçen büyük bitki havuzu gibi modern çizgilerin kullanıldığı İstiklal Yolu Parkı, geçmiş ile bugün arasında köprü kuruyor. Parkın içerisinde yer alacak yaşayan heykeller ile Kurtuluş Savaşı’nı anlatan rölyef duvarların yapımının da resmi açılışa yetiştirileceği bildirildi.