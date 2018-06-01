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01 Haziran 2018 16:22

Jandarma Genel Komutanı ebru yaptı

Jandarma Genel Komutanı Org.

Jandarma Genel Komutanı ebru yaptı

01 Haziran 2018 16:22

Arif Çetin, ziyaret ettiği Çankırı’da Tarihi Çivitcioğlu Medresesi’nde ebru yaptı.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Çankırılı olan İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı’yı ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. İlk olarak Çankırı Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Çetin ve Müsteşar Yardımcısı Çataklı’yı valilik önünde Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcıları Zeki Karaca, Abdullah Aslaner, Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ile diğer yetkililer karşıladı.


Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Arif Çetin ile Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı’ya Vali Aktaş tarafından Çankırı’ya özgü tuz lambası hediye edildi.


Jandarma Genel Komutanı Çetin, daha sonra 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti. Tarihi Çivitcioğlu Medresesinde ebru da yapan Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekiler daha sonra şehirden ayrıldı.




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