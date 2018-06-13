Jandarma kuruluşunun 179. yılını kutluyor

kuruluş yıl dönümünü kutlamaları töreni kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Çankırı İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, kuruluş yıl dönümünü kutlama töreni kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

İl Jandarma Komutanı Bozkurt ve beraberindekiler çelenk sunma töreninin ardından Vali Hamdi Bilge Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt’a ve heyetine teşekkür eden Vali Aktaş, milletin huzuru ve güvenliği için 179 yıldır fedakarca hizmet veren Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladığını söyledi.

Vali Aktaş, "Kurulduğu günden beri yurdumuzun dört bir yanında, halkımızın huzur ve güvenliği için fedakârca hizmet eden Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Ulu önder Atatürk’ün deyimiyle ’Bir kanun ordusu’ olan Jandarma Teşkilatı; milletimizin emniyeti için çalışarak şerefli bir görevi ifa etmekte, varlığı ile milletimize güven vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, değerli mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.