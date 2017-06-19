Kadınçayırı doğa tutkunlarını bekliyor

Çankırı’nın Ilgaz ilçesi sınırlarında bulunan eşsiz güzellikteki Kadınçayırı Tabiat Parkı tabloları aratmayan güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor. Trafikten, kalabalıktan, gürültü ve patırtıdan uzak bir yer olan Kadınçayırı, yerlilerin özellikle sıcak yaz günlerinde tercih ettiği serin ve yumuşak havasıyla vazgeçilmez bir yer olarak biliniyor. Hafta sonları Çankırılıların mesire alanı olarak da yoğun bir şekilde kullandığı bu yer, bahar aylarında fotoğraf meraklılarının, yaz aylarında ise vatandaşların uğrak yeri halinde.

Kadınçayırı Tabiat Parkı, bu yıl itibari ile de yenilenen yüzü ve gelişen faaliyet alanlarıyla doğa tutkunlarını da bekliyor.