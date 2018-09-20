Kişisel gelişim kursları tanıtıldı

Kadın çalışmaları kapsamında verilen bilgi, beceri ve kişisel gelişim kursları, düzenlenen sergide yeni kursiyerlere tanıtıldı.

Çankırı Belediyesi, Hanım Lokalleri ile Kadın Eğitim Kültür Merkezlerinde verilen kurslar için kayıt almaya başladı. Buğday Pazarı Hanımlar Lokali, farklı bir etkinliğe imza atarak kurslara kayıt yaptırmak isteyen yeni kursiyerlerin tercih edecekleri kurslarda yapacakları el emeği göz nuru ürünleri görmeleri için sergi düzenledi. 17 farklı dalda açılan kursların kayıtları da sergi sonrasında usta öğreticiler tarafından alındı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, kadın çalışmaları kapsamında düzenledikleri kurslar aracılığı ile emeklerini kazanca dönüştüren kadın kursiyerlerin sayısının artmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Sergi, Buğday Pazarı Hanımlar Lokalinde bir 26 Eylül Çarşamba gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.