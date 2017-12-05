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05 Aralık 2017 15:22

Kitap kurtları ödüllendirildi

Çankırı’da düzenlenen “Kitap Okuma Etkinliği Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kitap kurtları ödüllendirildi

05 Aralık 2017 15:22


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Kitap Okuma Etkinliği ile ilgili yazıları gereğince, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde ilde mesleki eğitim veren okulların 9, 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören toplam 226 öğrencisinin katılımıyla “Kitap Okuma Etkinliği Yarışması” düzenlendi.


Yarışmada dereceye giren öğrenciler okul müdürleri nezaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Öztürk öğrencilerin başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.


Yarışma sonucunda Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Samet Öztürk birinci olurken, Çankırı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Semanur Öztürk ikinci ve Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ramazan Mert Kahrıman üçüncü oldu.




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