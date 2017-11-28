2016 yılında 40 bini as¸an tasarım bas¸vurusuyla Türkiye, en fazla tasarım bas¸vurusu yapılan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 2’nci, dünyada ise 4’üncü sırada yer almaktadır” dedi.

"Çankırı Yerel Gıda Ürünleri Sergisi ve Coğrafi İşaret Çalıştayı" bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Patent Kurumu Tanıtım ve İnovasyon Daire Başkanı Salih Koca bilginin, fikrin, yeniligˆin ekonomideki agˆırlıgˆını her geçen gün artırdığını belirterek, “Örnek verecek olursak; bas¸arılı bir havayolu firmasının uzun yıllar içerisinde ulas¸abildigˆi piyasa degˆerine, sadece 55 çalıs¸anı olan Whatsapp, birkaç yıl içinde eris¸ebiliyor. Elektronik ticaret devi olan ve dünyada hiç s¸ubesi olmayan Amazon’un piyasa degˆeri, 12 bine yakın magˆazası bulunan perakende devi Wallmart’ı geride bırakıyor. Bugün Facebook Twitter gibi teknoloji firmalarının marka degˆeri, dünya üzerindeki birçok ülkenin milli gelirini as¸ıyor" ifadelerini kullandı.

Koca, Türkiye’nin fikri sermayesinin genis¸lemeye devam ettigˆini ancak istenilen düzeye henüz ulas¸ılamadığını dile getirerek, “Ülkemizde KOBI· sayımız 300 bin, büyük ölçekli is¸letmemiz 7 bin civarındadır. Üniversite sayımız 200’e yaklas¸tı. ARGE merkezimiz 579 adet, tasarım merkezi sayımız 68 ve Teknopark sayımız 65’e ulas¸mıs¸tır. Buna ragˆmen; Türkiye’nin yıllık yerli patent bas¸vuru sayısı, 2016 yılında 6445 sayısında kalmıs¸tır. Faydalı model bas¸vurularıyla birlikte degˆerlendirildigˆinde yerli bulus¸ sayısı 10 binin üzerine ancak çıkabilmis¸tir. Marka ve tasarım alanına baktıgˆımızda ise; Türkiye, 2011 yılından bu zamana, 100 binin üzerinde marka bas¸vurusuyla, sürekli olarak Avrupa’nın en fazla marka bas¸vurusu yapılan ülkesi durumundadır. 2016 yılında 40 bini as¸an tasarım bas¸vurusuyla Türkiye, en fazla tasarım bas¸vurusu yapılan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 2’nci, dünyada ise 4’üncü sırada yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Tescil işlemlerine hız verdiklerini söyleyen Koca, Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Gaziantep baklavasının uluslararası tescilini gerçekles¸tirdiklerini, Çankırı için ise Çankırı yoka (ince) ekmek muskası, Çankırı sarımsaklı et, Çankırı yumurta tatlısı, Çankırı kaya tuzu için inceleme as¸amasında olduklarını vurguladı.

Kırsal kalkınmanın önemli bir unsur olduğunu aktan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, bölge insanına istihdam sağlayarak göçün önlenmesinin gerektiğini söyledi. Rektör Ayrancı, coğrafi işaretlerin büyük önem arz ettiğini belirterek, “İnsanların tercihleri farklı olduğundan tüketim tercihleri de değişmektedir. Gelişen günümüz dünyasında yeni teknolojiler sayesinde geleneksel ve yöresel üretimlere bir yönelim olduğunu görmekteyiz. Küreselleşen dünya ticaretinin 2 tercihi vardır. Birisi genetiğiyle oynanmış, GDO’lu ürünler, diğeri de yöresel ürünlerdir. Genetiği ile oynanmış ürünler insan sağlığını tehlikeye atacağından yöresel ürünlere yönelinmesi bizim tercihimizin en başında gelmektedir" diye konuştu.

Coğrafi işaretlerin korunmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatlandırıldığını ifade eden Rektör Ayrancı, ülke genelinde 220 civarında ürünün tescillendiğini ancak bu sayının daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Konferansa ayrıca Türk Patent Kurumu uzmanları, Çankırı ilçe belediye başkanları, daire amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.