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06 Ağustos 2018 18:14

Konuşmakta sıkıntı çeken çocuklar için "konuşma terapisi"

Çankırı Belediyesi, konuşmakta sıkıntı çeken çocuklar için uzmanlar eşliğinde konuşma terapisi hizmeti vermeye başladı.

Konuşmakta sıkıntı çeken çocuklar için

06 Ağustos 2018 18:14


Konuşma Bozuklukları Uzmanı Tolga Aksoy ve Özel Eğitim Uzmanı Melek Seda Aksoy tarafından verilen eğitimlere katılacak çocuklar, haftada bir gün 45 dakika süresince uzmanlar eşliğinde konuşma pratiği yapacak.


Çankırı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi konuşma terapisi eğitimleri ile konuşmakta problem yaşayan çocuklar için yeni bir çalışmaya imza attı. Çankırı Belediyesi, kekemelik, gecikmiş konuşma, çok hızlı konuşma, afazi rahatsızlığı olan çocuklar için belli bir süre terapi eğitimi vererek çocukların dil ve konuşma gelişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerine destek olacak. Eğitimler, haftada bir gün 45 dakikalık seanslar halinde sürecek. Konuşma terapisinin ilk eğitim grubuna down sendromlu ve otizmli 6 çocuğun katıldığı bildirildi. Doktorlar tarafından konuşma terapisi alması uygun bulunan çocukların aileleri, Belediye Engelliler Koordinasyon Merkezi ile iletişim kurarak konuşma terapisi eğitimlerine başvurabilecek.


Konuşma terapisi eğitimleri, ihtiyaç duyan ailelere kolaylık sağladı. Eğitimlere katılmak için sürekli şehir dışına çıkmak ve oradaki merkezleri araştırmak zorunda kaldıklarını belirten veliler, Çankırı Belediyesinin uygulamasından memnun kaldıklarını belirtti. Aileler, Çankırı’da böyle bir imkânı sağladıkları için Belediye Başkanı Hüseyin Boz’a teşekkür etti.




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