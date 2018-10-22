KOSGEB girişimcilik kursu başladı

22-25 Ekim tarihlerinde KOSGEB Çankırı Müdürlüğü Eğitim Salonunda yapılan eğitimle devam şartını sağlayan 30 girişimci adayı sertifikalarını alacak. KOSGEB Başkanlık Müşaviri Hasan Çavuşoğlu tarafından verilen eğitimde; kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik 32 saat olarak gerçekleştirilecek eğitimle girişimci adaylarına iş yeri açmadan önce dikkat edilmesi gereken konular ve başvuru süreci anlatılıyor.

Devam eden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve iş planı kavramı ve ögeleri, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan ve iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar başlıklı dört ana modül çerçevesinde ele alınarak toplam 32 saatlik eğitim süreci, 25 Ekim'de tamamlanacak.

Girişimci adaylarının özellikle imalat sanayi dahil olmak üzere çok çeşitli konularda iş fikirlerine sahip oldukları görülmekte. Çeşitli sektörlerde kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik düzenlenen söz konusu eğitimle; girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayarak girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmekte.

Girişimcilik eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılar; kuracakları işletmeler için KOSGEB'den 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi olmak üzere toplam 150 bin TL tutarındaki destekten gerekli şartları ve koşulları tamamlamaları halinde faydalanabilmekte.

KOSGEB Çankırı Müdürü Yüksel Özdemir yeni açılacak eğitimlere katılmak isteyenlerin “www.kosgeb.gov.tr”den girişimcilik eğitimi duyurularını takip etmeleri ve e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini, ayrıca doğrudan KOSGEB Çankırı Müdürlüğünden de bilgi alınabileceğini belirtti.