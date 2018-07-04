Köyde korkutan yangın

Yapraklı ilçesi Balıbıdık köyünde Hüseyin Öztürk’e ait evin bahçesinde bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören komşuların itfaiyeye haber vermesi üzerine olaya en kısa sürede müdahale edildi ve yangın çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Konuya ilişkin Balıbıdık Köyü Muhtarı Murat Öztürk, "Bugün Çarşamba olması ve hasat zamanı olması nedeniyle köylümüzün bir kısmı Çarşamba pazarında, bir kısmı da tarlalarda idi. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz. Balya yığınlarının tutuşması ile yangın büyümüş. Komşularımızın ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede gelmesi ile çok şükür can kaybı ve çevredeki evlere ulaşmadan yangını kontrol altına aldık. Maddi hasar büyük ama tek tesellimiz can kaybı olmaması. Yaralarımızı devletimizin en kısa sürede saracağına inanıyoruz" dedi.

Yangın soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.