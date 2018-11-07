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Köyde meydana gelen yangın sonucu 4 ev zarar gördü

Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Mart köyünde çıkan yangında 4 ev zarar gördü.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Mart köyünde çıkan yangında 4 ev zarar gördü.


Şabanözü ilçesine bağlı Mart köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızlı bir şekilde yayılması sonucunda Ahmet ve Ali Aktaşoğlu'na ait evler kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen Çankırı, Eldivan, Şabanözü Belediyelerine ait itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarından sonra yangın kontrol altına alındı.


Yangında Ali ve Ahmet Aktaşoğlu'na ait evler kullanılamaz hale gelirken, 2 evin de çatısı zarar gördü.

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