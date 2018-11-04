KPSS'ye giren eşine kimlik yetiştirmek için 500 TL ceza yedi

Çorum'da yüksekokul mezunlarına yönelik yapılan KPSS önlisans mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) büyük heyecan yaşandı. Sınava giren eşinin kimliğini yetiştirmeye çalışan bir kişi 500 TL radar cezası yedi. Çaresiz kocanın görevlilere yakarışı kameralara yansıdı.

KPSS'ye girmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan kimi adaylar, saat 10.00'dan sonra gelince, salona giremedi.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde yapılan KPSS için sabah saat 09.30'da adaylar salona alınmaya başlandı. Tek tek aranan adaylar, yanlarında getirdikleri kalemleri bile atmak zorunda kaldı.

Eşinin kimliğini yetiştirmek için 500 TL radar cezası yedi

Sınava, kimlik kartı olmadan girmek isteyen bir kişi ise içeri alınmadı. Kimlik kartını araçta unuttuğunu söyleyen aday, eşinden kimliğini getirmesini istedi. Kapılar kapandıktan sonra gelen eş, “Abi eşimin kimliğini getirdim. Açın kapıları lütfen. Kimliği yetiştirmek içi iki defa radara girdim. 500 TL ceza yedim” dese de görevlileri ikna edemedi.

10.00'u bir dakika geçe kapılar kapandıktan sonra sınava gelen genç kız ise, “Ya sadece 1 dakika geçti. Kapıları açın lütfen. Ben aileme ne diyeceğim” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.