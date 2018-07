KUZKA imza töreni gerçekleştirildi

Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinden 46 projenin sunulduğu ve 26’sının kabul edildiği, 2018 Yılı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programına Çankırı’dan 4 proje sunuldu ve bunların 3’ü kabul edildi. Projeleri kabul edilen Güven Çayır Turizm Taşımacılık Tic. Ltd. Şti., Nar Çerkeş Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. ve Şekerler Petrol Ticaret Turizm Nakliyat ve Sanayi Ltd. firmaları ile imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırılı girişimcilerden daha çok girişimde bulunmasını isteyerek, "Devletimiz birçok alanda destek veriyor. Kişilere yeni iş kapıları açmak için, özellikle farklı sektörlerde, bugün turizm sektöründe görüyoruz, çağrılara çıkıyor. Bu da kalkınma ajansımız tarafından ilan ediliyor. Hem kamu kuruluşları hem de özel sektör buna başvurabiliyor. Biraz daha Çankırılı girişimcilerimizden atak bekliyoruz, bundan sonraki çağlar için. Hakikaten çok büyük ve güzel katkılar bunlar. Karşılıksız yapılan katkılar" dedi.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (ÇATSO) Başkanı Hayrettin Çelikten ise Çankırı turizminin düşük olduğu için başvurunun da düşük olduğunu ifade ederek, "Bölgemizdeki gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması için zaman desteklere çıkılıyor. Bugünkü turizm desteği noktasında Çankırımızda turizm olayı biraz daha düşük olduğu için bölge illerine göre proje sayımız düşük oldu. Fakat KOBİ noktasında daha iyi çalışmalarımız oluyor. İlimiz sanayileşiyor. KOBİ’ler konusunda daha iyi projeler geliştiriliyor" şeklinde konuştu.

KUZKA Genel Sekreter Vekili Serkan Genç de toplam bütçesi 6 milyon lira olan programa bölge illerden 46 başvuru yapıldığını belirterek, "Değerlendirme süreçleri sonucunda 26 proje başarılı olmuş ve yararlanıcılarımız sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. Çankırı’da başarılı olan ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 3 proje ile sözleşme imzalayacağız. 3 projenin toplam proje büyüklüğü yaklaşık 2 milyon lira, ajans destek tutan yaklaşık 1 milyon liradır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Firma yetkilileri verilen destek için yetkililere teşekkür etti.

İmza törenine Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (ÇATSO) Başkanı Hayrettin Çelikten, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, KUZKA Genel Sekreter Vekili Serkan Genç, kurum yetkilileri ve firma temsilcileri katıldı.