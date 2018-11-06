KYK 2 yılda 5 bin fidan dikti

Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda KYK yurtlarında barınmakta olan öğrenciler adına Eldivan yolu Seydi köyü yol ayrımındaki KYK Ormanı'na 2 yılda yaklaşık 5 bin fidan dikildi.

Bu yıl da Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gösterilen Korgun yolu üzerindeki sahaya 2 bin 75 adet fidan dikimi gerçekleşti. Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çankırı KYK İl Müdürlüğüne tahsis edilen Korgun ilçesi sınırları içerisindeki 50 bin metre kare alan üzerinde de KYK ormanları yeşerecek.

KYK Çankırı İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, İl Müdürü Sadık Ak, İl Eğitim Koordinatörü Sedat Demirel, Yurt Müdürü Süleyman Çelik nezaretinde dikim alanına giderek 2 bin 75 fidanı toprakla buluşturdu.

Sadık Ak öğrencilere yaptığı açıklamada, “KYK Ormanı Oluşturma Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün projesidir. Türkiye'de eş zamanlı olarak ağaç dikimi yapılmakta. Bu proje ile yurtlarda barınan her bir öğrencimizin dikili bir fidanının olmasının hedefliyoruz” dedi.

Fidan dikiminden sonra öğrencilerle beraber Alpsarı Göleti ziyaret edildi. Öğrencilerle birlikte çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi