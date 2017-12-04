KYK ormanı için bin adet fidan diktiler

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çankırı KYK İl Müdürlüğüne tahsis edilen yaklaşık yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerinde KYK ormanları yeşerecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Çankırı İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ve KYK personeli, İl Müdürü Sadık Ak nezaretinde dikim alanına giderek öğrencilere dikim alanını tanıttı. Dikim alanına giden öğrenciler geçen yıl dikilen 3000 fidanın yanına bu yıl da 1000 adet fidan diktiler. Öğrencilerin fidan dikme etkinliğinden büyük bir zevk aldığı dikkatlerden kaçmadı.

KYK Ormanları Projesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün projesi olduğunu söyleyen KYK İl Müdürü Sadık Ak, Genel Müdürlüğün Türkiye’de eş zamanlı olarak ağaç dikimi yapıldığını, bu proje ile yurtlarda barınan her bir öğrencinin dikili bir fidanının olmasının hedeflendiğini aktardı.

Ak, proje kapsamında geçen yıl 3000 fidanın dikildiğini bu yıl da 1000 fidanın dikildiğini toplamda Çankırı KYK Ormanına 4000 fidanın toprakla buluştuğunu sözlerine ekledi.

Fidanlar dikildikten sonra can suyu verilerek etkinlik sona erdi.