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25 Aralık 2017 14:32

Leo’nun sevgisi duygulandırdı

Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’un Rize İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde sahiplendiği köpeği "Leo", narkotik dedektör köpeği oldu.

Leo’nun sevgisi duygulandırdı

25 Aralık 2017 14:32


İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’un 3 aylıkken sahiplendiğini Belçika çoban köpeği cinsi olan Leo, 2 yıl içinde yeteneğiyle ön plana çıktı. Yetenekleriyle göz dolduran Leo, Köpek Eğitim Merkezi tarafından İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’dan istendi. Aksoy, köpeği Leo’yu Köpek Eğitim Merkezine hibe etti.


İstanbul’a dedektör köpek olarak atanan Leo, ziyaretine gelen Aksoy’un üzerine atlayarak özlemini giderdi. Belçika çoban köpeği cinsi olan Leo’yu Rize Emniyet Müdürlüğü görevinde yanından hiç ayırmayan Aksoy, Leo ile günlük 5 kilometre yürüyüş yaparak temel itaat eğitimi verdi. Leo, davranışlarıyla eğitmenlerinin gözünü doldururken, bir süre sonra Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Aksoy’dan Leo’yu istedi. Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’nde zorlu testleri geçen Leo, bin köpek arasında sadece birinin yapabildiği dedektörlük eğitimine alındı. 7 ay süre içerisinde eğitimini tamamlayan Leo’nun mezuniyetine eski sahibi Aksoy ve ailesi katıldı. Aksoy ve ailesini gören Leo sevincinden aile bireylerinin üzerine atlayarak hasretini giderdi.



"Leo ile meslektaş olduk"


Leo ile meslektaş olduklarını aktaran Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, “Bomba ve narkotik dedektörlüğü için her köpek uyum sağlayamıyor. Devletimiz de yurt dışından köpek almak zorunda kalıyor. Leo bu iş için yatkındı. Ayrılmak zor oldu ancak onun devletimiz için hizmet verecek olması gurur verici. Leo dostumdu, bundan böyle meslektaş olduk’’ dedi.




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