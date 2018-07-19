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19 Temmuz 2018 15:28

Mahalle sakinleri istedi, belediye yapıyor

Çankırı Belediyesi, Panorama ile Kredi Yurtlar Erkek Öğrenci Yurdu arasında kalan alana park için ilk kazmayı vurdu.

Mahalle sakinleri istedi, belediye yapıyor

19 Temmuz 2018 15:28

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar ile belediye, şehir merkezine 67. parkını Panorama Konutları karşısına yapmaya başladı


Buğday Pazarı Mahallesi’nde Panorama Konutları ile Kredi Yurtlar Erkek Öğrenci Yurdu arasında kalan 2 bin 600 metrekarelik alanı park ve dinlenme alanı olarak değerlendireceklerini belirten Çankırı Belediyesi, park yapımına başladı. Park alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Hüseyin Boz, parkın içerisine çocukların oynayabilecekleri, yetişkinlerin ise dinlenebilecekleri alanlar yapacaklarını söyledi. En kısa zamanda parkı tamamlayacaklarını belirten Boz, şehir merkezinde daha birçok alanı park ve yeşil alan ile buluşturacaklarını da kaydetti.




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