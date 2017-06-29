Melan Çayı’nda kaybolan adamın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için eşinin memleketine gelen ve vakit geçirmek için Melan Çayı’na balık tutmaya giden Ersin Aydoğmuş (36), çayda takılı kalan oltasını kurtarmak için suya girmek isteyince çaydan çıkamadı. Çayın derinliklerine takılan olta iğnesini kurtarmak için çaya giren Aydoğmuş, oltayı kurtardıktan sonra akıntıya kapıldı. İyi bir yüzücü olmasına rağmen suyun üzerine çıkmayı başaramayan Aydoğmuş’un, akıntının hızıyla 300 metre sürüklendiği belirlendi. Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen 2 çocuk babası Aydoğmuş kaybolduğu yerden 300 metre ötede bulunduktan sonra, 3 gündür su altında sürüklenen cesedi sudan çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesine götürüldü.

Bayramın 2. günü akıntıya kapılıp kaybolduktan sonra bir daha ulaşılamayan Aydoğmuş, Çankırı İl AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve çevre illerden gelen takviye ekiplerince 3 gündür gece gündüz aranıyordu.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Bayramören İlçe Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, ilçelerinde meydana gelen olay neticesinde tüm ekiplerin kaybolan vatandaşı bulmak için seferber olduğunu belirterek, “İlçemizde bayramın 2. günü meydana gelen olayda, Melan Çayı’na girerek boğulma tehlikesi geçirmesi sonucu jandarma ekiplerimizi, polis teşkilatı, Çankırı İtfaiye ekipleri, ilçemiz belediye ve Kaymakamlıktan arkadaşlar, Ankara’dan gelen uzman ekipler bahsi geçen bölgeye seferber edildi. Yoğun aramalar neticesinde şahsın en son görüldüğü yerden 300 metre uzaklıkta cesedi bulundu” dedi.