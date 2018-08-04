Sağlık-Sen Çankırı Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu bir otelde divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını Sağlık-Sen Çankırı Şube Başkanı Tuna Dinç gerçekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlıkta şiddet konusuna değinerek, "Şiddet konusu başlı başına bir mesele ama sağlıkta daha fazla bir şiddet var. Bu anlamda bakanlığımızla ortak politikalar ürettik. Güvenlik tedbirleri artırıldı, hukuki destek verilmeye başlandı. En son bizim önerimizle tutuklu yargılama ile ilgili düzenleme yapıldı. Ama savcıların yetkisinde olduğu için tutuklu yargılanmıyor. Bunlara bir zorunluluk getirin şiddet uygulayanlar tutuklu yargılansın istedik. Bu konuda Cumhurbaşkanımız inisiyatif almalı ve Cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında 80 milyon insanımızla birlikte bu kutsal mesleği icra eden sağlık çalışanlarına karşı şiddete sıfır tolerans için ortak bir mücadele başlatmak gibi önemli bir zorunluluğumuz var. Sağlık çalışanlarına çok değer veren Cumhurbaşkanımızın bu konuda inisiyatif alacağını ve şiddet konusunda çözüm bulunacağına da canı gönülden inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından faaliyet, denetim ve mali raporlar görüşülerek ibra edildi ve seçime geçildi. Tek listenin yer aldığı kongre sonrasında Tuna Dinç tekrar başkan seçildi.