Merkeze alınan valiye veda töreninde vatandaştan tepki

Geçen günlerde Resmi Gazetede yayımlanan valiler kararnamesi ile birlikte görevden alınarak merkez valiliğine atanan Çankırı Valisi Mesut Köse için bugün veda töreni düzenlendi. Görev yaptığı bir yıl içerisinde, Çankırı’nın en işlek caddesini araç trafiğine kapatarak vatandaşların ve esnafın tepkisini çeken Köse, Valilik önünde düzenlenen törende Çankırı’daki bürokratlarla ve siyasilerle vedalaştı.

“Sana hakkımızı helal etmiyoruz"

Törenin sonunda Çankırı Valiliği civarındaki esnaflarla da vedalaşmak isteyen Köse, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bir esnafın dükkanına girmek istediği sırada dükkân çalışanları tarafından içeri alınmayan Vali, tepkiler karşısında sessiz kaldı. Vali ısrarla helallik isteyince, Vali’yi dükkanına almayan esnaf “Sana hakkımızı helal etmiyoruz. Esnaf sizin yüzünüzden kan ağlıyor” diyerek bağırdı.

Vali Köse’nin korumaları, tüm çabalara rağmen sakinleşemeyen esnafa müdahale etti. A.Ş. isimli esnaf vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Vali Köse, belediyeye resmi yazı yazarak şehir merkezinde esnafların dükkan önlerine koydukları malzemelerin kaldırılmasını istemiş, bu uygulama halkın tepkisini çekmişti.