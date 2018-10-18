Minik öğrenciler itfaiyeyi tanıdı

Çankırı İtfaiyesi'ne konuk olan Ahmet Talat Onay Anaokulu öğrencileri, itfaiyecilerin ne iş yaptığını meraklı gözlerle inceledi. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, hizmet etmenin en iyi yolunun o mesleği sevmekten geçtiğini söyleyerek özellikle çocukların daha küçük yaşlarda meslekleri tanımalarının kendilerine çizecekleri yolda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesi minik öğrenciler ile doldu. İtfaiye binasını öğretmenleri ve yetkililer eşliğinde gezen öğrenciler, çizgi filmlerde gördükleri itfaiye araç ve ekipmanlarını yakından tanıma fırsatı buldu. İtfaiye erleri ise meraklı miniklere eğitici bilgiler verirken onların sorularını da yanıtladı. Yangından korunma yöntemlerini öğrenen minikler, kendilerini misafir eden itfaiye yetkililerine ve erlerine teşekkür etti.