Öğrenciler 650 kilo atık pil topladı

1 Ekim 2017-30 Nisan 2018 tarihleri arasında yürütülen kampanya kapsamında Çankırı merkezdeki tüm okullar 650 kg atık pil topladı. Dereceye giren okullar, ödüllerini başkanlık makamında Belediye Başkanı Hüseyin Boz’un elinden aldı.

2007 yılından beri Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çevre mühendisleri eşliğinde okulların tüm kademelerindeki öğrencilere yönelik düzenlenen çevre seminerleri ve ödüllü atık pil toplama kampanyası meyvelerini vermeye devam ediyor. Atık pil toplama yarışması her geçen yıl daha büyük rağbet görüyor. 2017-18 eğitim-öğretim yılında da düzenlenen yarışmada önceki yıllara göre daha fazla atık pil toplandığı bildirildi.

Yarışma kapsamında en çok atık pil toplayan okullar da belirlendi. Güneş İlkokulu birinci, Hazım Dağlı Ortaokulu ikinci ve İstiklal Anaokulu ise üçüncü oldu. Dereceye giren okullara hediyeleri Belediye Başkanı Hüseyin Boz tarafından takdim edildi.

Başkan Boz, düzenlenen kampanyaya hem vatandaşların hem de çocukların ilgisinin her geçen gün arttığını söyleyerek, "Okullarımız bu yıl 650 kg atık pil topladı. Kampanyaya katılarak geleceğe yatırım yapan duyarlı vatandaşlarımıza ve özellikle yavrularımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.