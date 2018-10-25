Öğrenmenin yaşı yok, 56 yaşında üniversite okuyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan 56 yaşındaki Ali Bülent Dereli, 'öğrenmenin yaşının olmadığını' gözler önüne seriyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan en yaşlı kişi olan Ali Bülent Dereli, sanata olan merakından dolayı 2015 yılında üniversite sınavına girdi. Aldığı puanla Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne yerleşen 56 yaşındaki Ali Bülent Dereli, bu yıl 3. sınıfta öğrenim görüyor. Dereli sınıftaki öğrencilere nazaran daha büyük olmasına rağmen diğer öğrencilerle bir ağabeyi ve arkadaşı gibi geçiniyor.

Konu hakkında konuşan Dereli, "Şu anda Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çocuklarım üniversiteyi okuduktan sonra yıllardır hayalim olan iyi bir resim eğitimi alma hayalimi gerçekleştirdim. Şu anda sınıfta öğrenci arkadaşlarımla birlikte, onlardan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. İyi bir eğitim alıp ömrümün geri kalanını resim yaparak geçirmeyi düşünüyorum hedefim bu" dedi.

Sınıf arkadaşlarıyla rahat bir şekilde diyalog kurduğunu ifade eden Dereli, "Şu anda sınıfta sınıf arkadaşlarımın ağabeyleriyim, amcalarıyım bir yerde babalarıyım. Çevremde benim bu okuma isteğime karşı gelenler oldu. Ama ben buna rağmen okumaya devam edeceğim. İnşallah okulumu bitireceğim. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olmak istiyorum. Hayallerim bu. Böylelikle de he Çankırı'ya hem de çevremdekilere okumanın yaşının olmadığını anlatmak istiyorum. Mutluyum herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Mezun olduktan sonra hedeflerini sıralayan Dereli, "Mezun olduktan sonra iyi bir resim atölyesi açarak burada Çankırı'nın resimlerini yaparak pazarlamak. Bu pazarlamadan elde ettiğim gelirle de Çankırılı Üniversite öğrencilerini okutmayı düşünüyorum. Amaç eğitim almış yetişkin akademisyen Çankırılılar yetiştirmek gibi bir düşüncem var. Bende az da olsa katkıda bulunmak istiyorum öğrencileri okutarak. İnşallah hayallerime ulaşırım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nuray Akkol, "Bu fakültede ilk kez Ali beyle karşılaştığımda böyle bir öğrencimin olması elbette şaşırtıcı gelebiliyor. Ama genelde yaş ayrımcılığına karşı olduğum için her yaşta herkesin her şeye dokunabileceği için ve yeni deneyimin içerisine gireceğine inanan birisiyim. Ali bey bunu büyük bir sabırla yerine getiren, mümkün olduğu kadar elinden geldiği kadar hatta yaşının büyüklüğünden dolayı sorumluluklarını daha iyi yerine getiren biri olduğunu gördüm. Bence yolunda devam ediyor. Bu bizim için iyi bir şey" dedi.

Sınıf arkadaşı olan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Yalınlı ise "Okula ilk geldiğimde Ali ağabeyle karşılaştım. Şu an 56 yaşında birisi. Tabii ki insan ister istemez şaşırıyor. Zamanla alıştık. O bize yardımcı oldu, biz ona yardımcı olduk. Fikir yönünden bize yardımcı oldu yaşından dolayı. Gezmiş görmüş bir insan. Sanata da merak salmış. Sanatla da ilgilendiği için bizlere bayağı yardımı dokundu" diye konuştu.