Organ bağışı kadınlara anlatıldı

Çankırı Devlet Hastanesi Anestezi Uzman Dr. Ayşegül Kara tarafından verilen seminere katılan kadın kursiyerlere organ bağışının önemi bir kez daha anlatıldı. 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Organ ve Doku Bağışı Haftası" etkinlikleri kapsamında Çankırı'daki kadınlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde; obezite, hipertansiyon, doğuştan gelen hastalıklar, akraba evlilikleri ve yanlış yaşam alışkanlıkları gibi birçok etken sebebi ile organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen yıl daha da arttığı ifade edildi. Sonuçları organ nakline kadar giden durumlarda ise hastaların ve hatta ailelerinin hayata yeniden bağlanmasının ancak organ bağışı ile mümkün olabileceğinin altı çizildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, bu konuda toplumsal bilincin en üst düzeyde olması gerektiğini belirterek, “Çankırı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın, organ bağışının önemi konusunda bir uyanış yaşamasını önemsiyoruz. Belediyemiz bünyesinde bilgi, beceri ve kişisel gelişim kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin bilgilendirilmesi için aracı olduk. Organ bağışının artmasına yönelik çalışmalar yapan ve bizlere sorumluluğumuzu hatırlatan herkese teşekkür ederiz” dedi.